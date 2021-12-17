إصابة 13 شخصا في حادث تصادم مروع بين سيارتين بالفيوم

أصيب 13 شخصاً من عدة محافظات، في حادث تصادم مروّع بين سيارتين ربع نقل، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد قرية الناصرية اتجاه قرية هوارة بنطاق مركز شرطة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة لإحدى السيارتين، واستخدام الثانية ملف غير قانوني ومفاجئتها للسيارة الثانية التي كانت تسير بسرعة جنونية فاصطدما معاً.

وسقط مستقلو السيارتين مصابين بإصابات بالغة، تنوعت بين كسور بمختلف أنحاء الجسم، وكسور بالجمجمة، فيما توقفت حركة السير على الطريق بسبب الحادث، وهرعت الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.

بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغ بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين ربع نقل على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد قرية الناصرية واتجاه قرية هوارة بنطاق المركز.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل محملين بعمال من مختلف المحافظات، وإصابة الركاب بإصابات متنوعة، وذلك بسبب قيام إحدى السيارتين بقطع الطريق فجأة أمام السيارة الأخرى بسبب عبورها من ملف غير شرعي، وعدم تمكن قائد السيارة الثانية من استيقاف سيارته التي كانت تسير بسرعة فاصطدما معاً.

10 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وعلى الفور هرعت 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و72 سنة، والذين أصيبوا بكسور بمختلف أنحاء الجسم، إلى مستشفى الفيوم العام، ويجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية التي يحتاجها المصابين.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق.