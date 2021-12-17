3 متوفين بينهم طفلان و7 مصابين في حادث تصادم مروع بالفيوم

تسبب حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق بحيرة قارون السياحي أمام مدخل قرية غيضان بنطاق مركز شرطة أبشواي بمحافظة الفيوم، في مصرع 3 أشخاص بينهم طفلان، وإصابة 7 آخرين بإصابات خطيرة تنوعت بين نزيف بالمخ، ونزيف بالصدر، وكسور مضاعفة، وذلك بسبب السرعة الزائدة للسيارتين والسير في الحارة المخصصة للاتجاه المعاكس.

وهرعت 7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة للتحقيق.

أسماء الوفيات في الحادث

وحصلت «الوطن» على أسماء المتوفين في حادث تصادم سيارتين على طريق بحيرة قارون السياحي، والذين بلغ عددهم 3 أشخاص بينهم طفلان وهم: شريف سعد حسين، 50 سنة، ومي أحمد عبد السلام، 12 سنة، وطفل مجهول الاسم والعنوان، 13 سنة، وأصيب الثلاثة بنزيف في المخ جراء الحادث تسبب في مصرعهم، ووصلوا إلى المستشفى جثث هامدة، حيث جرى إيداعهم بالمشرحة لحين إنهاء الإجراءات القانونية وتسليم جثثهم لذويهم.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث المروع الذي تسبب في حزن أهالي محافظة الفيوم، عن إصابة كل من: مصطفى محمد عبد السلام، 60 سنة، باشتباه نزيف بالمخ وارتجاج ونزيف بالصدر، ومجهول الاسم والعنوان، 60 سنة، باشتباه ارتجاج ونزيف بالمخ، وأحمد سالم عبد العليم، 30 سنة، باشتباه كسر بالفخذ اليمين، ويحيى فهمي حسن، 60 سنة، بكسر مضاعف بالساق الأيسر، وياسر محمد مصطفى، 25 سنة، باشتباه كسر بالساق الأيمن، ومجهولة الاسم والعنوان، 50 سنة، باشتباه ارتجاج بالمخ، وعلاء عبد الفتاح عبد الموجود، 37 سنة، باشتباه كسر بقاع الجمجمة.