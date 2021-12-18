الرئيس الأمريكي يتعهده بمواجهة هجمات الجمهوريين على تصويت الأقليات

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعهده بمواجهة هجمات الجمهوريين المستمرة على تصويت الأقليات، وقال في حفل تخرج في جامعة بـ كارولاينا الجنوبية، إنه لم يرى أبدا أي شيء مثل الهجمات المستمرة على حق التصويت، وفقا لما ذكرته شبكة «روسسا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشدد بايدن، على أن المعركة لم تنته بعد، مضيفا، إن البلاد تستمر في مواجهة أقدم وأشد قوى الكراهية والعنصرية في الأمة الأمريكية.

من جانبه، أثار فيديو مسرب من منزل قاضية محكمة مدينة لافاييت، بولاية لويزيانا الأمريكية، ميشيل أودينيت، ضجة كبيرة، حيث كشف تلفظها بإهانات عنصرية بشكل متكرر أمام ضيوفها.

Louisiana Judge Michelle Odinet responds to video she & her family repeatedly say the word “Nigger”



“I was given a sedative at the time of the video. I have zero recollection of the video & the disturbing language used during it.” https://t.co/jGqa1FR2bUpic.twitter.com/7YEqxy7kyW — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 14, 2021

بدوره، حكم القضاء الأمريكي، على روبرت سكوت بالمر «54 عاما» أحد مناصري رئيس البلاد السابق دونالد ترامب، بالسجن 5 سنوات، للاعتداء على الشرطة خلال اقتحام «مبنى الكابيتول»، في 6 يناير الماضي.

امرأة تتهم ضابطين سابقين ورئيس مركز للشرطة بـ فرجينيا بالاعتداء الجنسي عليها

بدورها، اتهمت امرأة ضابطين سابقين ورئيس مركز للشرطة بولاية فرجينيا الأمريكية، بالاعتداء الجنسي عليها، في إطار صفقة لحماية زعيم «شبكة دعارة» من الملاحقة وغض الطرف عنه.