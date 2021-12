الرئيس الأمريكي يتعهده بمواجهة هجمات الجمهوريين على تصويت الأقليات

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعهده بمواجهة هجمات الجمهوريين المستمرة على تصويت الأقليات، وقال في حفل تخرج في جامعة بـ كارولاينا الجنوبية، إنه لم يرى أبدا أي شيء مثل الهجمات المستمرة على حق التصويت، وفقا لما ذكرته شبكة «روسسا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشدد بايدن، على أن المعركة لم تنته بعد، مضيفا، إن البلاد تستمر في مواجهة أقدم وأشد قوى الكراهية والعنصرية في الأمة الأمريكية.

من جانبه، أثار فيديو مسرب من منزل قاضية محكمة مدينة لافاييت، بولاية لويزيانا الأمريكية، ميشيل أودينيت، ضجة كبيرة، حيث كشف تلفظها بإهانات عنصرية بشكل متكرر أمام ضيوفها.

Louisiana Judge Michelle Odinet responds to video she & her family repeatedly say the word “Nigger”



“I was given a sedative at the time of the video. I have zero recollection of the video & the disturbing language used during it.” https://t.co/jGqa1FR2bUpic.twitter.com/7YEqxy7kyW