افتتاح فعاليات احتفالية كلية الفنون الجميلة في الأقصر باليوبيل الفضي

شهد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، اليوم الأحد، افتتاح فعاليات احتفالية كلية الفنون الجميلة باليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على إنشائها، بحضور كل من الدكتور صالح عبدالمعطي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الأقصر سابقا، وعضو مجلس جامعة الأقصر، والدكتور محمود علام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

فقرات فنية والتحطيب

كما شهد الاحتفالية، الدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ جمال سيد أمين عام جامعة الأقصر، وعمداء كليات الفنون الجميلة من مختلف الجامعات العربية والمصرية، والاستاذ حسين القباحي، مدير بيت الشعر، والأستاذ محمد إدريس، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب، وعدد من الإعلاميين والصحفيين بالأقصر.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، تلاه فقرات فنية متنوعة مثل فقرة فن الكف والتحطيب والتنورة والفنون الشعبية وفقرات غنائية، وسط تفاعل الحضور في جو من البهجة والفرحة،عقب انتهاء الفقرات الفنية افتتح رئيس الجامعة، يرافقه عميد الكلية، معرض الفن التشكيلي الواقعي الخاص بكلية فنون جميلة الأقصر، والذي يشارك فيه 120 فنانا من أعضاء هيئة التدريس الحاليين بالكلية والسابقين وبعض خريجي الكلية المتميزين، وبعض الطلاب المتميزين، واستمع رئيس الجامعة وضيوف الحفل لشرح من الدكتور أيمن قدري، قوميسير المعرض حول الأعمال الفنية المشاركة.

محجوب يفتتح معرض السوشيال ميديا

كما افتتح الدكتور محمد محجوب، المعرض الافتراضي «السوشيال ميديا» والذي يشارك فيه أكثر من 500 فنان من 40 دولة حول العالم، بحضور 10 قوميسرات من 10 دول، واستمع رئيس الجامعة، لشرح حول المعرض من الدكتورة جهاد شريت، قوميسير المعرض والذي يعرض أعمالا فنية من مختلف دول العالم عبر شاشات عرض في الكلية.