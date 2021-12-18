«الأرصاد»: انخفاض جديد للحرارة.. وصقيع وأمطار على بعض المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن آخر تطورات حالة الطقس اليوم، قائلة إنَّ درجات الحرارة تشهد مزيدا من الانخفاض، وتكون حول المعدلات خلال ساعات النهار.

طقس اليوم مائل للبرودة على معظم الأنحاء

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، ويقدمه الإعلاميين منة فاروق وهمام مجاهد، اليوم السبت، أن الطقس اليوم من معتدل إلى مائل للبرودة على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري، ومائل للدفء على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس يصل حد الصقيع

وأشارت إلى أن الطقس يكون باردا مع بداية ساعات الليل، ويكون شديد البرودة مع الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، ويصل فيها الطقس إلى حد الصقيع في وسط سيناء.

أمطار على كل المناطق المطلة على البحر المتوسط

وأوضحت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من شمال الدلتا والسواحل الشمالية، أي كل المناطق المطلة على البحر المتوسط.

نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة

وأوضح أنه من المتوقع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وبعض المناطق من مدن القناة وسيناء، ما قد يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق بسبب تأثر البلاد برياح جنوبية نشطة من الصحراء الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 19 10

الإسكندرية 18 11

وادي النطرون 18 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 19 10

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 18 10

السلوم 16 11

سيوة 16 05

بورسعيد 19 11

دمياط 19 11

الزقازيق 19 11

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 18 11

السويس 18 12

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 18 13

نخل 17 07

نويبع 19 17

طابا 18 12

كاترين 12 06

الطور 19 14

شرم الشيخ 21 15

الغردقة 21 15

مرسى علم 22 15

الفيوم 19 08

بني سويف 19 08

المنيا 19 07

أسيوط 18 06

سوهاج 20 07

قنا 21 10

الأقصر 20 10

أسوان 21 11

إدفو 21 11

أبو سمبل 21 11

الوادي الجديد 20 09

شلاتين 28 12

أبو رماد 28 14

حلايب 27 13

رأس حدربة 27 14