طقس شمال سيناء اليوم الخميس: رياح خفيفة وتكاثر الغيوم

تشهد مدن وقرى شمال سيناء، اليوم الخميس، أجواء مناخية متقلبة بين مشمس وغائم منذ ساعات الصباح الأولى، وتكاثرت الغيوم في سماء المنطقة، بعد أقل من ساعتين سطعت فيها الشمس قبل أن تختفي مرة أخرى، وهو ما أدى للشعور بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو على جميع الأنحاء.

رياح خفيفة على المناطق الساحلية والصحراوية

فيما هبت رياح باردة خفيفة على المناطق الساحلية والمناطق الصحراوية بجنوب المدن ومناطق الوسط من سيناء.

استعدادات مدينة العريش لسقوط الأمطار

ويواصل مجلس مدينة العريش رفع الزراعات الصغيرة من مجرى وادي العريش، وتنظيف وتطهير المنطقة من القمامة والقاذورات تحسبا لسقوط أمطار مفاجئة في أي وقت، كما تم تطهير مجرى الوادي من خلال اللوادر، وتحذير الأهالي من إلقاء القمامة أو مخلفات البناء فيه، وذلك بحسب بيان صادر عن مجلس المدينة.

جاهزية 20 سيارة تحسبا لتقلبات الطقس

وكان العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، قد أكد في بيان سابق، بأن فرق الدفع جاهزة بقرابة 20 سيارة ما بين سيارات طوارئ وقمامة وصيانة كهرباء ولوادر ونقل كبير ومتوسط وصغير، تحسبا لتساقط الأمطار أو هبوب رياح محملة بالأتربة، وذلك طوال فصل الشتاء.

وأصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في بيان سابق له، تعليمات بضرورة فتح طرق بديلة حال إغلاق بعض الطرق بسبب الأحوال الجوية، كما شدد على حضور جميع الموظفين والمسؤولين في مكاتبهم والشوارع طوال الوقت حال حدوث أمطار غزيرة أو رياح شديدة، ومتابعة الأحداث لحظة بلحظة بمتابعة مكتب الطوارئ بديوان عام المحافظة.