موعد سقوط الأمطار على القاهرة والجيزة الأسبوع الجاري ومتى تتوقف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، موعد سقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية»، إذ أنه من المتوقع هطول مطر خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة غدا الأحد، أما اليوم السبت فلا يوجد فرص لسقوط أمطار على المناطق المذكورة.

كما تشهد محافظات القاهرة الكبرى يوم الإثنين المقبل الموافق 20 ديسمبر، أمطارا خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، وكذلك مدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، وفق بيان خبراء الأرصاد.

موعد سقوط الأمطار على المحافظات الأخرى

كما توقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار على مناطق متفرقة في عدد من المحافظات، بداية من اليوم السبت، إذ أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

كما تشهد جنوب الدلتا أمطار خفيفة إلى متوسطة، وذلك يوم الأحد المقبل وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وتشهد كذلك السواحل الغربية وشمال الدلتا سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بداية من الإثنين المقبل 13 ديسمبر، كما تسقط الثلاثاء المقبل 14 ديسمبر أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة في نفس اليوم مساء على مدن القناة.

وتشهد بعض المحافظات بعد غد الإثنين أمطارا متفاوته، حيث تشهد مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصطوبة بحبات البرد أحيانا، بالإضافة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأخيرا يشهد يومي الثلاثاء والأربعاء أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، على أن تختفي فرص سقوط الأمطار هذا الأسبوع في نهايته، إذ يخلوا الخميس المقبل 23 ديسمبر من فرص سقوط الأمطار على كل الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 19 10

الإسكندرية 18 11

وادي النطرون 18 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 19 10

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 18 10

السلوم 16 11

سيوة 16 05

بورسعيد 19 11

دمياط 19 11

الزقازيق 19 11

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 18 11

السويس 18 12

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 18 13

نخل 17 07

نويبع 19 17

طابا 18 12

كاترين 12 06

الطور 19 14

شرم الشيخ 21 15

الغردقة 21 15

مرسى علم 22 15

الفيوم 19 08

بني سويف 19 08

المنيا 19 07

أسيوط 18 06

سوهاج 20 07

قنا 21 10

الأقصر 20 10

أسوان 21 11

إدفو 21 11

أبو سمبل 21 11

الوادي الجديد 20 09

شلاتين 28 12

أبو رماد 28 14

حلايب 27 13

رأس حدربة 27 14