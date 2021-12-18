استئصال ورم نادر وزنه 3 كيلو جرامات بصدر سيدة بـ«مستشفى طنطا التعليمي»

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بجامعة طنطا في استئصال ورم نادر في الصدر وزنه 3 كيلوجرامات، لسيدة تبلغ من العمر 50 عامًا، في جراحة نادرة استغرقت ساعتين بالمستشفى التعليمي العالمي بالجامعة.

وأشاد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، بمهارة الفريق الطبي، مؤكدًا حرص مستشفيات جامعة طنطا على تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى المترددين عليها في ضوء معايير الجودة العالمية، تزامنا مع رؤية مصر 2030، موجهًا الشكر للدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي.

ورم كبير بالجانب الأيمن

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المريضة كانت تعاني من صعوبة التنفس منذ أكثر من 4 أشهر، وبعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود ورم كبير بالجانب الأيمن من الصدر ممتد من الحيزوم الصدري الأمامي إلي الحجاب الحاجز مسببًا انكماش كلي في الفصين الأوسط والسفلي من الرئة مع وجود التصاقات شديدة مع القلب والقفص الصدري.

من جانبه، قال مدير مستشفى طنطا التعليمي، الدكتور محمود سليم، إن مثل هذه العمليات تثبت كفاءة التقنيات الجراحية الحديثة المتوفرة بالمستشفى، وكذلك مستوى الخدمات الطبية الشاملة المقدمة للمرضى بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأوضح رئيس الفريق الطبى الدكتور علاء بسيوني أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر، أنه تم استئصال الورم كاملًا (11x13سم) ويزن حوالي 3 كيلوجرامات، وربط الشرايين المغذية للورم بعد جراحة استغرقت ساعتين، وبعد عمل التحليل الخلوي للورم تبين أنه ورم بالغدة الثيموسية في غير مكانها الطبيعي، حيث أن أورام الغدة الثيموسية عادة ما تكون في الجهة الأمامية من الصدر خلف عظمة القص.

أعضاء الفريق الطبي

وضم الفريق الطبى الدكتور علاء بسيوني رئيسًا، وبمساعدة الدكتور أحمد جمال الخولي مدرس جراحة القلب والصدر، والطبيب محمود سامي مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والطبيب المقيم عبدالرحمن خلف نائب جراحة القلب والصدر، وضم فريق التخدير الدكتورىةنشوى إبراهيم مدرس التخدير، والطبيب سعد محرم مدرس مساعد التخدير، وأسماء رجب «طبيب مقيم».