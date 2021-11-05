علاج ورم ليفي في رحم سيدة بـ«مستشفى طنطا التعليمي» دون جراحة

نجح فريق طبي من أساتذة كلية الطب بجامعة طنطا من إجراء قسطرة شريانية لحقن رحم سيدة تبلغ من العمر 40 عاما، تحت رعاية الدكتور أحمد غنيم عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمود سليم مدير المستشفي التعليمي.

إشادة من جامعة طنطا

أشاد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بالفريق الطبي الذي أجرى العملية بعد أن تدرب في أكبر المستشفيات في إنجلترا ومصر ليتمكنوا من إجراء هذه العمليات الحديثة في المستشفى التعليمي العالمي.

أوضح الدكتور عمرو البدري، في تصريحات صحفية، أن السيدة كانت تعاني من نزيف حاد من الرحم نتيجة وجود ورم ليفي مما نتج عنه هبوط في ضغط الدم وانخفاض نسبه الهيموجلوبين بالدم، وتم حقن الورم عن طريق القسطرة الشريانية متناهيه الصغر والحبيبات المتخثرة بالغة الصغر، وجرى غلق كامل للشرايين المغذية للورم واختفاء نشاط الورم وتوقف النزيف وذلك بعد الحقن مباشرة.

العملية استغرقت ساعة ونصف

وأضاف أن العملية استغرقت ساعة ونصف، وجرى وضع المريضة تحت الملاحظة في المستشفى لمده 24 ساعة قبل أن تغادر إلى مقر إقامتها.

أشار الدكتور أحمد الشرقاوي استشاري الأشعة التداخلية بكليه طب طنطا، إلى أن أورام الرحم الليفية من أكثر الأسباب شيوعا للنزيف الرحمي في السيدات والذي يصل في بعض الحالات المرضية إلى أكثر من 20 سم للورم.

وتابع: «وفي بعض السيدات يصل إلى أكثر من ورم في الرحم، وتعتبر عملية الحقن عن طريق القسطرة الشريانية علاج مثالي لأغلب هذه الأورام دون تخدير كلي مع إمكانية إقامة السيدة لمدة يوم فقط في المستشفة بعد الحقن للمتابعة، وبعد ذلك راحة في المنزل لمدة يومين في أغلب الحالات المرضية وبعدها تمارس السيدة نشاطها بشكل طبيعي وذلك ُيعد بديلا أفضل من الجراحة في العديد من السيدات.

بارقة أمل

وأضاف: «أن الحقن الشرياني للرحم يعد بارقة أمل للسيدات اللائي تعاني من نزيف حاد من الرحم لتجنب استئصال الرحم في حالات نزيف ما بعد الولادة وبطانه الرحم المهاجرة وكذلك المشيمة المخترقة لجدار الرحم».

ضم الفريق الطبي الدكتور عمرو البدري، والدكتور أحمد الشرقاوي، والطبيب احمد البحيري، والطبيب أيمن الشيخ، والطبيب أشرف داود، والطبيبة أميرة تركي وفريق التمريض فاتن فريد، محمد الدليل وأميرة إسماعيل، وفني القسطرة أحمد البنا.