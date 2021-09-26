«مستشفى طنطا التعليمى» يجري 7 عمليات دقيقة في القلب بالمجان

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن نجاح فريق طبي بالمستشفى التعليمى بالجامعة، في إجراء 7 عمليات كي بؤر كهربائية بالقلب عن طريق القسطرة، بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم الإنتظار.

وحدة كهروفسيولوجية القلب

وأكد الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات جامعة طنطا، في بيان صحفي، اليوم، امتلاك المستشفى التعليمى العالمي وحدة كهروفسيولوجية القلب والتي تعد الأولى من نوعها في وسط الدلتا، وتضم أحدث الأجهزة الطبية التي تماثل نظيرتها في كبرى المستشفيات والمراكز الطبية العالمية المتخصصة.

العمليات ضمن مبادرة إنهاء قوائم الإنتظار

وأوضح الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى، أن هذه العمليات تجري بالمجان عن طريق المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار للتدخلات الطبية الحرجة، أو عن طريق القطاع المجاني بالمستشفى، مؤكدًا جاهزية وحدة كهروفسيولوجية القلب بالمستشفى لإجراء هذه العمليات، والتي تشكل نسبة كبيرة من حالات مضاعفات القلب والوفاة المفاجئة.

ضم الفريق الطبى أطباء من جامعة طنطا والقاهرة وعين شمس وأطباء الزمالة المصرية، تحت إشراف ‏الدكتورة ميرفت أبو المعاطي رئيس الفريق و‏أستاذ أمراض القلب وكهروفسيولوجية القلب بطب عين شمس، والدكتور محمد سطيحة أستاذ ورئيس قسم القلب بطب طنطا، والدكتوره مى سلامة، ‏‏أستاذ ورئيس قسم القلب بطب طنطا سابقًا، والدكتور محمد بيومى، والدكتور وليد رشدى، والدكتور أحمد كشك، وزينب احمد، وخضره محمد، تمريض، وأحمد الشيخ، فني.