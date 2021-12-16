الأقصر تستعد للمهرجان القومي للتحطيب بمشاركة 4 محافظات

تستضيف محافظة الأقصر، وتحديداً داخل قرية «حسن فتحي»، في منطقة القرنة، الدورة الـ11 للمهرجان القومي للتحطيب، خلال الفترة من 17 إلى 23 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار الحفاظ على الموروث الشعبي، وعقب تسجيل لعبة التحطيب كإحدى الألعاب التراثية المصرية، ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي بمنظمة اليونسكو.

مشاركون من 4 محافظات في مهرجان التحطيب

وأوضح محمد إدريس، رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، أن الدورة الـ11 من المهرجان القومي للتحطيب، في محافظة الأقصر، يشارك فيه لاعبو التحطيب، أو المبارة بالعصا، من محافظات الأقصر وقنا وسوهاج والمنيا، بعدد 5 أشخاص، بالإضافة إلى «شيخ» لعبة التحطيب بكل محافظة، بينما يشارك من محافظة الأقصر 14 لاعباً، للعصا بالإضافة إلى شيخ اللعبة بالمحافظة.

عروض فنية وموسيقية خلال مهرجان التحطيب

وأضاف «إدريس»، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الخميس، أن المهرجان يشهد أيضاً مشاركة عدد من الفرق الفنية والموسيقية، منها فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وفرق الفنون الشعبية والآلات الشعبية بالأقصر، وفرق قنا للفنون الشعبية، وفرق الفنون الشعبية بمحافظة المنيا، وفرق ملوي للفنون الشعبية، وفرق أسيوط للفنون الشعبية، والفنون الشعبية بسوهاج.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافى أنه يجري تجهيز عدد من المسارح الفنية لإقامة فعاليات المهرجان يومياً، خلال فترة إقامته، منها مسرح قصر ثقافة الأقصر، وقصر ثقافة حسن فتحي، وقصر ثقافة حوض الرمال، مؤكداً على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال إقامة فعاليات مهرجان التحطيب، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.