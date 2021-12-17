انطلاق ملتقى المراسم في الأقصر 27 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 فنانا

أعلن محمد إدريس، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، عن إقامة محافظة الأقصر لملتقى مراسم الأقصر لعام 2021\2022، خلال الفترة من 27 ديسمبر الجاري وحتى الـ 30 من الشهر ذاته، تحت رعاية الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، مؤكدًا على الإعداد والتجهيز خلال هذه الفترة بشكل كامل لاستقبال ملتقى مراسم الأقصر.

16 فنانا يشاركون في ملتقى المراسم

وأوضح رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يشارك في ملتقى مراسم الأقصر 16 فنانا مصريا من مختلف المناطق من الشباب المحترف والأكاديمي، يزورون عددا من المناطق ويخرجون إبداعاتهم، على أن يتم عرض الأعمال فيما بعد داخل إحدى القاعات في معرض بدار الأوبرا المصرية.

زيارة المناطق الأثرية

وتابع رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، أنه من المقرر زيارة الفنانين المشاركين في ملتقى مراسم الأقصر، لعدد من المناطق السياحية والتاريخية والفرعونية بمحافظة الأقصر في البرين الغربي والشرقي، ومن أبرز هذه الأماكن الأثرية هي معبد الأقصر ومعابد الكرنك شمال محافظة الأقصر، والاستمتاع بعروض الصوت والضوء داخل المعبد، وكذلك متحف الأقصر على كورنيش النيل، كما يزور المشاركون معبد وادي الملوك في غرب محافظة الأقصر، فضلا عن زيارة منطقة القرنة المتميزة بمناطق جبلية رائعة.

إقامة ملتقى المراسم في عدة محافظات

الجدير بالذكر، أن ملتقى المراسم أقيم عدة مرات داخل عدد من المناطق والمحافظات التي تتميز بطبيعة رائعة، ومنها واحة سيوة وبعض المناطق في سيناء.