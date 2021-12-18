رئيس الأسقفية في حفل ترانيم على ضوء الشموع: ميلاد المسيح هدية من الله

احتفلت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، بـ«ترانيم ميلاد المسيح» داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك وهو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس، وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية.

أسباب اعتبار ميلاد المسيح هدية من الله

وقال الدكتور سامى فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية في كلمته: «إن الهدايا قادرة على أن تشغل خيالنا وبالتالي نقدر أن نعبر عنها، إلا أن هدايا الله لنا هي هدايا لا يُعبر عنها بكلمات وتفوق التعبير اللفظي، كما وصفها بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح التاسع قائلا: شُكْرًا للهِ عَلَى عَطِيَّتِهِ الَّتِي لاَ يُعَبَّرُ عَنْهَا، التي تتمثل في ميلاد السيد المسيح».

ذكر رئيس الأساقفة، أربع أسباب لاعتبار ميلاد المسيح هدية لا توصف أولهم، أن ميلاده هو عطية غير قادرين على التعبير عنها بسبب طبيعته فكيف يمكنك أن تصف طفل مولود من عذراء، وكيف تصف الله الذي يجول على الأرض، ويلمس احتياجات البشر المتألمين، فيدعوه إشعياء في نبوته «عمانوئيل الله معنا».

ميلاد المسيح هدية لأجل محبته

وأشار رئيس الأساقفة للسبب الثاني قائلا: ميلاد المسيح هدية لأجل محبته، فالله يحب كل إنسان في العالم بالرغم من الخطيئة، مضيفًا: فالله يحب كل البشر وكل الجنسيات بكل اختلافاتهم، لذلك لا يمكنك أن تصف هذا الحب في كلمات حتى العقل الإنساني لا يقدر أن يستوعب بالكامل محبة الله التي ليس لها بداية أو نهاية.

ولفت رئيس الأساقفة، إلى أن السبب الثالث هو قيمة الميلاد نفسها موضحًا: إنه ليس هناك عطية أغلى ولا أثمن من معرفة المسيح، فكثيرون عيونهم مغلقة، ينظرون إلى المذود ولا يرون الملك، مخلص العالم، الله القدير، لذلك يجب أن تكون أولوياتنا هي علاقة أبدية مع طفل المزود فهو يعتبر الكنز واللؤلؤة الكثيرة الثمن.

رئيس الأساقفة: عندما نقبل عطية الله وهديته ستتغير حياتنا

وتحدث رئيس الأساقفة عن السبب الرابع وهو تأثير الله علينا قائلا: عندما نقبل الهدية ستتغير حياتنا كما قال يوحنا «كُلُّ الَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا أَنْ يَصِيرُوا أَوْلاَدَ اللهِ، أَيِ الْمُؤْمِنُونَ بِاسْمِهِ».

واختتم رئيس الأساقفة قائلا: «عندما نقبل عطية الله وهديته ستتغير حياتنا وننال غفران الخطايا وسنصبح أعضاء في ملكوت الله وبالتالي سنقبل عطية الروح القدس في حياتنا ليرشدنا ويعزينا ويعطينا سلامه الذي يفوق كل عقل والذي يقدر أن يتعامل مع كلا مشكلات الحياة وصعوبتها».

جدير بالذكر أن الكنيسة الأسقفية تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد ليلة الرابع والعشرين من ديسمبر بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.