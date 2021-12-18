نائب ينتقد ضعف تأهيل المعلمين لتدريس منهج الصف الرابع الابتدائي

انتقد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، ضعف تدريب وتأهيل المعلمين ولاسيما في مرحلة التعليم الابتدائي في ظل المناهج الجديدة لتلك المرحلة التعليمية، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي لشكوى أولياء الأمور من صعوبة مناهج المرحلة الابتدائية وبشكل خاص الصف الرابع، يرجع إلى الخلل في توصيل تلك المناهج الجديدة للطلاب، لعدم وجود معلمين مؤهلين لذلك، بالإضافة إلى توافر الأدوات والإمكانيات اللازمة لذلك.

عبدالله زين: التجربة تتطلب عدد كبير من العوامل

وقال زين الدين، في تصريحات صحفية له اليوم، إنه يرى المناهج الجديدة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم، جيدة وتقضي على ظاهرة الحفظ وتنقل الطلاب إلى مستويات الفهم والتفكير.

وأوضح زين الدين، أن نجاح المناهج الجديدة، يحتاج إلى معلمين مدربين ومؤهلين جيدا، وتوصيل تلك المناهج للطلاب عبر الأنشطة العملية بشكل أكبر من الشرح النظري، وهو ما يتطلب توافر إمكانيات بالمدارس بالإضافة إلى حرص المعلمين على التفاعل الطلاب.

أعرب عضو مجلس النواب، عن أسفه الشديد أن أغلب المدارس الابتدائية في المحافظات، لم يعين بها معلمين خريجي كليات التربية، حيث يعمل بها المعلمين القدامى، مشيرًا إلى أن هؤلاء المعلمين القدامى يمتلكون خبرة تعليمية كبيرة، ولكن لا يمتلكون مهارات التعامل مع المناهج الجديدة، ما تسبب في شكوى أولياء الأمور حاليا من صعوبة المناهج.

زين الدين يطالب بالاهتمام بتدريب المعلمين

وطالب زين الدين، بضرورة الاهتمام بتدريب المعلمين، وتأهيلهم للتعامل مع المناهج الجديدة، والتدريب المستمر بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، من خلال كليات التربية بالجامعات، وتنظيم دورات تدريبية بشأن المناهج الجديدة، حتى يتمكن المعلم من توصيل تلك المناهج بشكل شيق للطلاب.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المعلم يتولى دور أساسي في منظومة التعليم، وبالتالي فعند الاهتمام به، سيكون هناك نتائج جيدة لتطوير التعليم على أرض الواقع، الأمر الذي يتطلب منا زيادة الاهتمام بتدريب المعلمين وتأهيلهم جيدا، للحصول على نتائج تعليمية جيدة.