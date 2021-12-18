ضبط كمية كبيرة من العقاقير المخدرة والمنشطات المهربة جمركياً 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية ، لأحدهما معلومات جنائية ) تخصصا فى الإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية ، وبحوزتهما (15 لاصق مخدر– 20 قرص مخدر– 17250 قرص مؤثر على الحالة النفسية – 412 أمبول مؤثر على الحالة النفسية – 150000 قرص منشط– 165 كرتونة عسل منشط– 23700 قرص لأدوية وفيتامينات مهربة جمركياً وغير مرخص بتداولها خارج المستشفيات – 1100 علبة كريم متنوعة مهربة جمركياً – سيارة – ماكينة تغليف – جهاز حاسب آلى – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات .

ضبط كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة أحد العناصر الإجرامية بدمياط

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الدقهلية ، سبق إتهامه فـى عدد من القضايا من بينها "سرقة – سلاح – مخدرات" ) بالإتجار فـى المواد المخدرة والأسلحة النارية وإتخاذه من بحيرة المنزلة بنطاق مديرية أمن دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته ( بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) .. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع .

حملة أمنية مُكبرة إستهدفت المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بحملة مُكبرة إستهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان (بنطاق محافظة الجيزة) وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة .. وقد أسفرت جهود تلك الحملة عن إستهداف عدد (5) مراكز لعلاج الإدمان كائنة بدائرة قسم شرطة ( أول أكتوبر) بالجيزة ، وكذا ضبط القائمين عليها ، حيث تبين وجود المخالفات الآتية :-

عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية.

مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص.

عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى.

عدم وجود فريق طبى .

عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات وموافقة على العلاج .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.