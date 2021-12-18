وفاة مسنة من الفيوم أثناء سيرها بأحد شوارع الجيزة.. المستشفى تبحث عن أسرتها

أُصيبت مُسنة في الثمانين من عمرها بحالة إعياء شديدة خلال سيرها في أحد شوارع مدينة الجيزة، بينما كانت ذاهبة للخضوع للكشف الطبي لدى أحد الأطباء، إلا أنّها سقطت مُغشياً عليها وحاول الأهالي إفاقتها لكنها لم تستجب، فطلبوا الإسعاف على الفور التي نقلت السيدة إلى مستشفى أوسيم بالجيزة، وجرى إيداعها بالعناية المركزة، حيث تبيّن إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وحاول الأطباء إنقاذ السيدة لكن روحها فاضت إلى بارئها، ونُقلت جثتها إلى المشرحة، فيما تبحث المستشفى عن أسرتها لتسلم جثمانها وتشييعها إلى مثواها الأخير.

بلاغ بوفاة سيدة بالمستشفى

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مديرية أمن الجيزة، يفيد ورود بلاغ من نقطة شرطة أوسيم، بوصول سيدة مُسنة في حالة إعياء شديدة إلى المستشفى بعدما نقلها الأهالي بواسطة الإسعاف، وتوفيت داخل المستشفى، ولم يُستدل على أحد من أهليتها.

الشرطة تنتقل للمستشفى

وانتقل ضباط مديرية أمن الجيزة إلى المستشفى، وتبين أنّ المتوفية تدعى عائشة محمود خطّاب فرّاج، 83 سنة، وجرى إيداعها في مشرحة المستشفى لحين التوصل إلى أسرتها، ليتمكنوا من تسّلم جثتها، ويشيعون جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها.

نشر بيانات السيدة على مواقع التواصل

وبتفتيش المحفظة الخاصة بالسيدة المتوفية، تبينّ أنها من قرية العدوة التابعة لمركز شرطة الفيوم، وجار البحث عن أحد من ذويها لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتسلّم جثمان السيدة الراحلة.

كما قام عدد من العاملين بالمشرحة والمستشفى بنشر صورة بطاقة السيدة على صفحات ومجموعات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أملاً في الوصول إلى أحد من أسرتها أو من قريتها ليتمكنوا من تسّلم جثمانها وتكريمها بدفنها في مقابر أسرتها بقرية العدوة بمركز الفيوم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.