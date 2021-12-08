في استجابة فورية لاستغاثة مسنة بالقاهرة.. الأمن يتوجه لمنزلها ويقدم المساعدة

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بوجود «مواطنة مسنة – تقيم بمفردها داخل مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة»، داخل إحدى الغرف بمسكنها، حيث أغلق عليها الباب بطريق الخطأ ولم تتمكن من الخروج. يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني.

تقديم كل سبل الرعاية

وعلى الفور تم الانتقال لمحل البلاغ، وأمكن فتح الباب وإخراجها وتم تقديم كل سُبل الرعاية اللازمة لها.

وتقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.