ضبط 5 تشكيلات عصابية تخصصوا في سرقة الدراجات النارية والسيارات

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الغربية).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك الكهربائية" متخذان من دائرة قسم شرطة زفتى مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (13) واقعة بدوائر (قسمى شرطة زفتى وأول المحلة - مركز شرطة السنطة بالغربية - قسمى شرطة ميت غمر وثان المنصورة ومركز شرطة طلخا بالدقهلية- مركزى شرطة قويسنا وبركة السبع بالمنوفية) ، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما (شخصين "لهما معلومات جنائية") أمكن ضبطهما والمسروقات.

ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية لسرقة السيارات.. إعترفوا بإرتكاب 10 وقائع سرقة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (8 أشخاص "لـ5 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى الشرقية والجيزة).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم تنسيقاً ومديريتى أمن الجيزة والشرقية وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (10) وقائع سرقة بدوائر أقسام شرطة (ميت غمر - أول المنصورة - أول طنطا - الدخيلة بالإسكندرية - أول شبرا الخيمة بالقليوبية - ثان المنصورة - المنزلة - ومركز شرطة زفتى) وأرشدوا عن المسروقات.

ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة الدراجات النارية

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مندوب بشركة شحن) بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أن مالكها وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة ملكه والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك وكسر الجادون" بالإشتراك مع (آخران) تم ضـبـطهما.. وبحوزة أحدهما الدراجة النارية المستولى عليهـا .. وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإشتراك مع المتهم الأول بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب ، وأنهم وراء إرتكاب عدد (6) حوادث سرقة.

وأضافوا بأنهم قاموا بتصرفهم الدراجات المستولى عليها بالبيع لدى (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الجيزة).. أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أكدا أقوال المتهمين وأرشدا عن كافة الدراجات المستولى عليها بمكان إخفائهم.

ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المواطنات بإكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها بدائرة القسم، وتلقيها إتصالاً هاتفياً ساومها خلاله المتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد مساومة مالكيها لإعادتها مقابل مبالغ مالية ، والتصرف فيها بالبيع لعملائهم عـقـب تحصلهم على مبلغ المساومة ، وأقروا بإرتكابهم واقعة أخرى بذات الأسلوب ، وأقـروا بتصرفهم فى السيارة بالبيع لدى عميلهم (سائق - مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية") مقابل تحصلهم على كمية من المواد المخدرة.

تم إستهداف الأخير وضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتان وإتهموهما بالسرقة.

ضبط شخصين بالغربية كونا تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية .. وتغيير معالم ها وإعادة بيعها

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" متخذان من دائرة قسم شرطة أول المحلة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (4) وقائع بدائرة القسم ، وأرشدا عن المسروقات داخل جراج خاص بأحدهما تمهيداً لتغيير معالمها وبيعها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.