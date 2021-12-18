حصاد عام 2021 بأسيوط.. نهضة شاملة في مدينتي ناصر وأسيوط الجديدة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن عام 2021 شهد تطور كبير في مختلف قطاعات المحافظة وافتتاح ووضع حجر أساس العديد من المشروعات واستكمال العديد من المشروعات القومية التي يجرى العمل بها وبخاصة في قطاع الكهرباء وقطاع الاسكان والمدن الجديدة وإدارة المخلفات الصلبة.وأشار محافظ أسيوط - في بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة – إلى أن قطاع الكهرباء شهد العديد من التطورات وخاصة الانتهاء من المرحلة الثالثة من محطة كهرباء غرب أسيوط بقدرة 1500 ميجاوات ونفذتها شركة " أوراسكوم" للإنشاءات المصرية على مساحة 85 فدان جنوب معمل أسيوط لتكرير البترول بتكلفة بلغت 25 مليار جنيه كما تبلغ قدرتها التوليدية 1500 ميجاوات

وقد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2016 المرحلة الاولى منها وتعد واحدًا من أكبر المشروعات القومية التي تشهدها جمهورية مصر العربية وتسهم بشكل كبير في تغذية الشبكة العامة للجمهورية بالكهرباء ويعد أحد الصروح التنموية العملاقة لإنتاج الكهرباء على أرض المحافظة بقدره انتاجية تصل إلى 1500 ميجاوات باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا لانتاج الطاقة الكهربائية النظيفة والصديقة للبيئة من خلال الاستفادة من العادم الناتج من الوحدة الغازية بإستخدام البخار واستعادة الطاقة من البخار وذلك من خلال تحويلها إلى محطة ذات الدورة المركبة وذلك للمساهمة فى مجابهة الأحمال المطلوبة للمصانع والمشروعات الأستثمارية الكبرى والمشروعات السياحية والزراعية وخاصة صعيد مصر وخلق فرص استثمارية جديدة ورفع مستوى المعيشة وقد سبق ربط الوحدة البخارية الثانية بالشبكة الموحدة للكهرباء فى يونيو 2018.

وأضاف المحافظ أن هذا العام شهد الانتهاء من تنفيذ مشروع الوحدة الثالثة لتوليد كهرباء أسيوط بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة 650 ميجاوات بتكلفة 8 مليار جنيه والذى يجرى تنفيذه ضمن المشروعات القومية العملاقة المنفذة على أرض المحافظة على بعد 3 كم من خزان أسيوط و2.8 كم من قناطر أسيوط الجديدة وذلك بتكلفة اجمالية 8 مليار جنيه مصرى وتم تجهيزها للعمل باستخدام الغاز الطبيعي أو المازوت في الإشعال مع الالتزام بالقانون المصرى للبيئة فضلًا عن تجهيز الوحدة بمنظومة سحب الرماد من غازات الاحتراق لضمان الالتزام الكامل بيئياً.وأوضح المحافظ إنه بالنسبة لقطاع الإسكان فإنه يوجد بالمحافظة مدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة وتم انشاؤهما لاستيعاب الزيادة السكانية بالمحافظة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة حيث تتميز مدينة أسيوط الجديدة التي تم انشائها بالقرار الجمهورى رقم 194 لسنة 2000 وتم انشائها على مساحة 30.3 ألف فدان ويبلغ عدد سكانها 45 ألف نسمة وتجاوزت استثماراتها حوالى 4.3 مليار جنيه وتضم منطقة تكنولوجية اقيمت على مساحة 40 فدان وتم إنشاء المرحلة الأولى منها وتضم تجمعات سكنية جديدة بلغت حوالي 59 ألف و164 وحدة سكنية وبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة حتى الآن 11 الف و688 وحدة وتم تخصيص عدد 4278 وحدة منها وجاري تنفيذ 240 وحدة جديدة وبالنسبة لمدينة ناصر الجديدة فتعد إحدى مدن الجيل الرابع المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 فدان حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان والتي بلغ حجم استثماراتها حوالى 5.5 مليار جنيه بمعدل إنفاق 65 % لافتًا إلى أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة وجارى أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب بمدينة ناصر والتي تقام على مساحة 31 فدان بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب وبتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل كما يجرى تنفيذ محطة كهرباء قدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل بتكلفة اجمالية بلغت 60 مليون جنيه ويوجد بها مشروعات سكن مصر والإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين بمشروع مدينة ناصر الجديدة أعلى الهضبة الغربية والتي تعتبر إحدى مدن الجيل الرابع وأحد أبرز المشروعات التنموية بالمحافظة ويجرى تنفيذ مشروعات الإسكان "الاسكان الإجتماعي" الجارى تنفيذها ومشروعات العمارات السكنية بمشروع سكن مصر والذى يتكون من (60 عمارة سكنية) بمعدل 1440 وحدة سكنية كاملة التشطيب وتتراوح مساحة الوحدات من 106 متر إلى 118 متر ومشروع الإسكان الاجتماعي والذي يتكون من 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) كما يجرى إنشاء فرع جامعة بدر الدولية بمدينة ناصر الجديدة على مساحة 81 فدان بقيمة استثمارية عالية لدعم وتطوير المنظومة التعليمية في صعيد مصر وتتكون من 17 كلية على أن يتم بدء العام الدراسي الحالى بـ 5 كليات وهي الطب البشري والعلوم الصحية والتطبيقية (باي تكنولوجي) والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي وبالنسبة للمشروعات الاستثمارية فيوجد شركة بورتو بمدينة ناصر والتى تبلغ استثماراتها حوالى 4,3 مليار جنيه لإقامة تجمع سكني كبير على مساحة 78 فدان فضلًا عن 25 % توسعات جديدة والمشروع يشمل الفيلات والوحدات السكنية ومدرسة دولية وفندق ومستشفى ومول ونادي رياضي وجميع مستلزمات التجمعات العمرانية الجديدة .

وأضاف المحافظ ان عام 2021 شهد تطوير وتقدم كبير في مشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والذى يشمل منظومة النظافة وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بمركز أسيوط على مساحة 50 فدان بمبلغ 2.4 مليون يورو بطاقة انتاجية 330 طن في اليوم "جارى انشاؤه" و4 محطات وسيطة لتجميع المخلفات الصلبة بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط وتم افتتاح محطة أبوتيج تجريبياً وجارى إقامة مدفن على مساحة 20 فدان حيث بلغ دعم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لمنظومة النظافة بالمحافظة بإجمالي تكلفة بإجمالي تكلفة تعدت 228 مليون جنيه وشملت 3 مراحل وهي مرحلة تحسين منظومة الجمع للمخلفات وتحسين منظومة النقل وتحسين منظومة المعالجة والتخلص النهائي .