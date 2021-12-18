التفاصيل الكاملة لحملة شلل الأطفال.. الأماكن والمواعيد وموانع الحصول على التطعيم

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، غدًا الأحد الموافق 19 ديسمبر الجاري، بهدف رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، موضحة أنه لا يوجد تعارض بين التطعيمات الروتينية وتطعيم شلل الأطفال، وتم تسجيل آخر حالة مصابة بشلل الأطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، خلو مصر من المرض عام 2006.

موانع الحصول على تطعيم شلل الأطفال

وأشارت الصحة، إلى أنه يمنع تطعيم الأطفال المصابين بنقص المناعة الأولية، والذين يجري علاجهم بالعلاج الكيماوي والإشعاعي، ومرضى السرطان، ومن يتم علاجه بالكورتيزون، والذين يعانون من نزلات البرد أو الرشح أو ارتفاع بدرجة الحرارة، حيث يتم تأجيل تطعيمهم لحين زوال الأعراض.

موعد انطلاق حملة تطعيمات شلل الأطفال

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، تبدأ من الأحد 19 ديسمبر، وتستمر على مدار 4 أيام حتى الأربعاء 22 ديسمبر، بكافة أنحاء الجمهورية.

أماكن تواجد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وتنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في أماكن ثابتة كالوحدات الصحية، والمراكز الطبية الحضرية، ومكاتب الصحة، ومواقع التجمعات السكانية مثل الأسواق، ومحطات القطارات، والأتوبيس، وأمام المساجد والكنائس، ومحطات المترو والمولات، بالإضافة إلى الحملات المتحركة التي تتوجه إلى المنازل، وفرق تجوب المنازل في جميع المحافظات، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال.

مواعيد عمل حملات تطعيم شلل الأطفال

كما أوضحت الوزارة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تباشر أعمالها اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، خلال فترة الحملة، بكل أنحاء الجمهورية.

تطعيمات شلل الأطفال

وأشارت الوزارة إلى تطعيم الأطفال بـ7 جرعات من التطعيم الفموي ضد مرض شلل الأطفال منذ الميلاد، كالتالي: «شهرين، 4 أشهر، و6 أشهر، و9 أشهر، و12 شهرًا، و18 شهرًا»، بالإضافة إلى 3 جرعات بالحقن، عند شهرين، و4 أشهر، و6 أشهر، وتطلق وزارة الصحة حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم، وحتى 5 سنوات باستخدام الطعم الفموي سابين، وذلك لمنع انتقال فيروس شلل الأطفال، والحفاظ على مصر خالية منه.