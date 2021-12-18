السيطرة على حريق بمحال تجارية بالعاشر من رمضان دون خسائر في الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدرية أمن الشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل نشب في عدد من المحال التجارية لبيع المنظفات والملابس بمدينة العاشر من رمضان، دون خسائر في الأرواح.

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد بنشوب حريق هائل في عددًا من المحال التجارية لبيع المنظفات والملابس خلف مجمع صيدناوى بمدينة العاشر من رمضان.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء محمد العادلي مدير الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي المحال التجارية المجاورة.

المعمل الجنائي يعاين مكان الحريق

فيما انتقل فريق من ضباط البحث الجنائي والمعمل الجنائي لمكان الحادث لمعاينة المكان وتحديد سبب نشوب الحريق، وأخذ أقوال أصحاب هذه المحال في محضر رسمي لبيان اتهامهم أشخاص بنشوب الحريق من عدمه، فيما رجح أصحاب المحال نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي وامتدت النيران للمحال المجاورة.

وحاول أصحاب المحال التجارة المجاورة إبعاد منتجاتهم بعيدًا عن النيران، في محاولة منهم لمنعها من التهام البضائع الخاصة بهم، وفي الوقت نفسه شارك أصحاب المحال المجاروة مع قوات الحماية المدنية في السيطرة علي الحريق وإخماد نيرانه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق في الحادث.