«الصحة» تحذر المواطنين من التواجد في الأماكن المزدحمة: تسبب العدوى

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، تحذيرا للمواطنين من خطورة التواجد في بعض الأماكن التي تسبب العدوى بفيروس كورونا، خاصة الأماكن التي تحتوي على عدد كبير من المواطنين، والتي تكون فيها فرصة للانتقال العدوى بفيروس كورونا حال عدم الالتزام بالتدابير الوقائية.

الالتزام بالتدابير الوقائية داخل المولات والمتاجر

وحددت وزارة الصحة، الأماكن التي يزيد فيها نسب العدوى بفيروس كورونا أو انتقال فيروس كورونا، قائلة إنها ستكون داخل «المولات- المتاجر»، لأن هذه الأماكن تحتوي على أعداد كبيرة من الأشخاص، وهذه الأماكن تستقبل عددا كبيرا من المترددين عليها يوميا، وتعد مصدرا لانتقال العدوى بين المواطنين.

ارتداء الكمامة دائما عقب الخروج من المنزل

ونوهت وزارة الصحة على المواطنين بضرورة الالتزام التام داخل المولات والمتاجر بكل التدابير الوقائية التي تقلل من نسب الإصابة بفيروس، مشددة على المواطنين ضرورة تطبيق هذه الإجراءات الوقائية ليس فقط في المولات أو المتاجر بل بصورة عامة عقب الخروج من المنزل، وتتمثل هذه التدابير في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي والبدني، عدم التواجد المكتظة بالأشخاص».

توجيه رسائل لتطعيم الجرعة الثالثة

وفي سياق متصل، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه اعتبارا من اليوم السبت 18 ديسمبر الجاري، سيتلقى المواطنون الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية 6 أشهر، رسائل من الوزارة للحصول على الجرعة الثالثة المنشطة، من أجل الحصول على الجرعة الثالثة من أجل تعزيز المناعة للوقاية من فيروس كورونا.

مواعيد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات صحفية له، أنه من المقرر إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح في نفس المكان الذي تلقى فيه الجرعتين السابقتين، مشيرا إلى أنه لن يتم التسجيل على موقع وزارة الصحة مرة أخرى، بل الوزارة ستقوم بعملية فحص للأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح منذ أكثر من 6 شهور.