123 ألف طن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 27 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5000 طن، تشمل 1930 طن يوريا، و850 طن فوسفات، و129 طن حجر جيري، و1780 طن رمل، و311 طن كحول.

44876 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة بالميناء 44876 طنا، تشمل 15750 طن ذرة، و13531 طن قمح، و1679 طن خشب زان، و6500 طن صويا، و650 طن خردة، و5916 طن حديد، و850 طن زيت طعام.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات في الميناء 519 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وليمون وبرسيم وسمسم وقطن)، وفواكه (فراولة وبرتقال ويوسفي).

ووفقا للبيانات الصادرة من الميناء، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والكويت والسعودية وسنغافورة وهولندا وإنجلترا وسريلانكا وإيطاليا وبنجلاديش وهونج كونج وأمريكا والصين واليونان.

رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

وبلغ عدد الحاويات الواردة في ميناء دمياط 65 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1747 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 132939 طنا، أما رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بالميناء فوصل إلى 123056 طنا.

كما غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية 2491 طنا من القمح متجهين إلى صوامع شبرا وسوهاج، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 1974 شاحنة.