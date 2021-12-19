حظك اليوم برج الأسد الأحد 19-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القوية والمسيطرة، كما أنه يفضل اقتناء الهدايا الثمينة ومنح الأخرى للأصدقاء والمقربين، ولديه قدرة كبيرة على السعي وراء أهدافه وأحلامه.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يساعدك على التقدم ويعدك بيوم حافل بالاجتماعيات ولقاءات حلوة مع الزملاء والأصدقاء.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

الوضع الفلكي يجعلك أكثر تفاؤلا وإصرارا على الوصول لأهدافك وتنمية علاقتك بمن تحب.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.