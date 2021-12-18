حظك اليوم برج العذراء السبت 18-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بأنه شخصية دائما تطلب التميز في كل شيء يفعله، ابتداء من عمله وانتهاء بهواياته التي يمارسها، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

اليوم كن مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور أو إذا شعرت بالإحباط.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

رغم الضغوط.. فينوس وعطارد في منزل الحب يدعمانك ويلهمانك بأفكار جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء النجمة الهندية كارينا كابور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 سبتمبر.