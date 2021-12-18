رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء السبت 18-12-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:03 ص | السبت 18 ديسمبر 2021
برج العذراء

برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بأنه شخصية دائما تطلب التميز في كل شيء يفعله، ابتداء من عمله وانتهاء بهواياته التي يمارسها، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

اليوم كن مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور أو إذا شعرت بالإحباط.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

رغم الضغوط.. فينوس وعطارد في منزل الحب يدعمانك ويلهمانك بأفكار جديدة.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء النجمة الهندية كارينا كابور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 سبتمبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 17-12-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 17-12-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 17-12-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج القوس الجمعة 17-12-2021 مهنيا وعاطفيا