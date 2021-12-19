حظك اليوم برج العذراء الأحد 19-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بأنه محب للتجديد دائمًا وتجربة كل ما هو جديد، ويحب أصحاب البرج القراءة والاطلاع كثيرا فهم مثقفون.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر المكتمل في وضع معاكس لبرجك وعليك أن تهتم بالتفاصيل في أي نشاط تقوم به وكن دقيقا.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

اليوم تنصحك الأفلاك بالاسترخاء وعدم التفكير في الهموم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.