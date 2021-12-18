عرض مسرحية «ولاد البلد» ضمن «حياة كريمة» في ملوى بالمنيا

أقيم عرض مسرحية «ولاد البلد» من إنتاج المسرح الحديث، ضمن المبادرة الرئاسية بقرى حياة كريمة «قرية الأشمونين» مركز ملوى، من تصميم وإضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، تأليف مصطفى سليم، إخراج محمد الشرقاوي وذلك بمدرسة عبد الله جمال تعليم أساسى الأشمونين بملوى، وجاء ذلك فى إطار توجيهات وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والتعاون المشترك بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والبيت الفني للمسرح، من خلال فرع ثقافة المنيا، بإقليم وسط الصعيد الثقافى قصر ثقافة ملوى.

عرض «ولاد البلد» يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية، وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة أحمد الرمادي، وليد الفوللي، ياسر الرفاعي، عبد العزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله.

وكان قصر ثقافة أبو قرقاص قد قدم عرض مسرحية «ولاد البلد» ضمن المبادرة الرئاسية بقرى حياة كريمة «قرية بنى عبيد»، ذلك بمدرسة بنى عبيد الإعدادية في أبوقرقاص.

عروض مهرجان المسرح التجريبي بقصور الثقافة

وفي سياق آخر وفى إطار إنتاج عروض نوادي المسرح التجريبى المقدمة ضمن فعاليات المهرجان الدولى للمسرح التجريبى، يختتم اليوم قصر ثقافة المنيا فعاليات العرض المسرحى «نقييق».

والعرض موسيقى محمد الأسوانى، إضاءة أحمد بهاء الدين، مخرج منفذ مريم ميلاد، ومن إخراج مهند المهدى، تأليف روعة سنبل، مكياج فاطمة ناصر، مدقق لغوى ناصر جمال الدين، ديكور ومكياج منه المهدى، هاجر منتصر، بثينة حسين، نوران على طه، أحمد علاء، العرض بطولة نخبة من الشباب المبدع، رنا رائف رشدي، ليزا جميل، أيمن أحمد.