عالم الفن يتشح بالسواد في 2021.. 10 فنانين رحلوا عن عالمنا

شهد عام 2021 وفاة عدد من كبار النجوم، الذين تركوا بصمة في عالم الفن، رحل بعضهم عن عالمنا بعد صراع مع المرض، والبعض الآخر نتيجة تعرضه لأزمات صحية، وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز 10 نجوم رحلوا عن عالمنا في عام 2021.

وفاة وحيد حامد

في ثاني أيام عام 2021 ودعنا الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا 2 يناير عن عمر ناهز الـ 76 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

هادي الجيار.. 10 يناير

أما الفنان هادي الجيار توفي 10 يناير عن عمر ناهز الـ 71، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وسوء حالته الصحية، خاصة نتيجة إجرائه عملية قلب مفتوح قبل كورونا بعدة أشهر، وكان قبل وفاته قد تعاقد على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، ولكنه رحل قبل استكمال التصوير.

وفاة عزت العلايلي

بعد مشوار فني امتد لأكثر من 60 عامًا، رحل عزت العلايلي 5 فبراير عن عمر ناهز الـ86، نتيجة معاناته من مشاكل صحية بسبب مرض الشيخوخة، وكان آخر أعماله الفنية مسلسل «قيد عائلي» عام 2019.

يوسف شعبان.. 28 فبراير

رغم حضوره القوي في مسلسل «ملوك الجدعنة» خلال السباق الرمضاني الماضي 2021، إلا أن الفنان يوسف شعبان كان قد رحل عن عالمنا قبلها بأشهر وقت تصوير المسلسل، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز الـ90 عامًا.

أحلام الجريتلي.. 28 فبراير

وفي نفس اليوم رحلت الفنانة القديرة أحلام الجريتلي عن عمر ناهز الـ 73 عامًا، بعد تعرضها لأزمة قلبية بعد عودتها لمنزلها من تصوير أعمالها الرمضانية، ولكنها وجودها استمر خلال السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسلي «نسل الأغراب»، و«القاهرة كابول».

سمير غانم ودلال عبد العزيز

وكانت الصدمة الأكبر للوسط الفني هي وفاة النجمين الكبيرين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث أصيب الثنائي بفيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان الماضي، وظلا في المستشفى لعدة أشهر للتعافي، حتى رحل سمير غانم يوم 20 مايو، وبعد ما يقرب من 3 أشهر لحقت به دلال يوم 7 أغسطس.

ماهر سليم

بعد صراع طويل مع المرض ودخوله إلى أحد المستشفيات، توفي ماهر سليم يوم 2 سبتمبر، ولكنه ظهر بعد وفاته في فيلم «المحكمة»، ومسلسل «الحرير المخملي».

الفنان أحمد خليل

أصيب الفنان أحمد خليل بفيروس كورونا المستجد أثناء تصويره إحدى حكايات مسلسل إلا أنا، وتوفي يوم 9 نوفمبر عن ناهز الـ80 عامًا.

وفاة الفنانة سهير البابلي

كما رحلت الفنانة سهير البابلي عن عالمنا يوم 21 نوفمبر، بعد صراع مع المرض، حيث تعرضت لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى، وظلت في العناية المركزة حتى وفاتها.