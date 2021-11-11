أحمد والي يكشف كواليس مشاهده مع أحمد خليل حكايتي مع الزمان: «كنت بتخض منه»

حقق الفنان الشاب أحمد والي، نجاحًا كبيرًا الفترة الماضية، من خلال تجسيده دور «خالد» في مسلسل إلا أنا حكايتي مع الزمان، حيث تصدرت مشاهده ترند مواقع التواصل الاجتماعي طوال فترة عرض المسلسل، بالإضافة إلى مشاركته في عمل فني يجمع بين الفنانة ميرفت أمين والفنان الراحل أحمد خليل، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذكي.

وعن هذه المشاركة كشف أحمد والي في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنها تجربة فريدة من نوعها لن تتكرر مرة أخرى، وأن مشاركته في حكايتي مع الزمان تعد أهم خطوة في مشواره الفني، قائلًا: «التجربة دي مش هتتكرر لحد من جيلنا كتير، كلنا شباب في بداية طريقنا وكوننا نقابل حد زي أستاذ أحمد خليل وأستاذة ميرفت أمين، ودكتور أشرف ذكي».

أحمد والي يتحدث عن كواليسه مع الراحل أحمد خليل

كما تحدث «والي» عن الفنان أحمد خليل الذي رحل عن عالمنا قبل انتهاء عرض المسلسل، قائلا: «أحمد خليل قيمة مش طبيعية، الراجل ده المشاهد اللي بيني وبينه، لو أنا عندي طاقة 100% هو كان عنده طاقة مليون 100%، أنا نفسي كنت بتخض».

والي: ميرفت أمين احتوتنا في حكايتي مع الزمان

وأوضح «والي» أن الفنانة ميرفت أمين كانت تحتوي شباب العمل وتشجعهم معظم الوقت، قائلًا: «الفنانة ميرفت أمين مشوفتش طريقة أجمل من كدا مع الشباب، احتواء لينا وتشجيع طول الوقت، وشايفة إننا احنا الأبطال»، مضيفًا: «أما دكتور أشرف ذكي كان يساعد كل واحد فينا طول الوقت سواء فنيًا أو إنسانيًا».

واستكمل حديثه: «التلاتة دول أضلاع مثلث فريد مش هيتكرر تاني، والكواليس معاهم ومع باقي شباب العمل كانت لطيفة، لأن معظمنا أصحاب فكانت كواليسنا مصايب».

كواليس مشهد الهدية بين أحمد والي وياسمين رحمي

أما عن كواليس مشهد الهدية الذي كان بينه وبين الفنانة ياسمين رحمي، كشف «والي» أنهم لم يتوقعوا النجاح الكبير الذي حققه المشهد، قائلًا: «كنا عمالين نقول يارب الناس تستوعب ريأكشنات خالد لولاء، قولنا هنعمله وزي ما تيجي وكان عندنا تصوير بعد عرض الحلقة، وكنا قاعدين في الكرفان لقينا الناس بتنادي وتقول أنتم فين أنتم ترند، فشوفنا ردود الأفعال والسوشال ميديا لقينا الناس كلها بتتكلم عننا، الحمدلله».