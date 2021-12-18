العثور على جثة شخص بالبحيرة: رجلان اتفقا على قتله بسبب خلافات مالية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة غرب النوبارية بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم - مصاب بعيار نارى بجوار سيارة ربع نقل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة وادى النطرون) حيث إتفاقا على التخلص من المجنى عليه لخلافات مالية بينهم ، ولدى مشاهدتهما للمجنى عليه بسيارته قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما.. وبحوزتهما (بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.