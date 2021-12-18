أسعار الدفايات الكهرباء 2021 ونصائح لترشيد الاستهلاك

مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، واقتراب حلول فصل الشتاء رسميًا، يبدأ الكثيرون في البحث عن أسعار الدفايات الكهرباء 2021 استعدادًا لبرد الشتاء القارس، إذ تساعد الدفايات الكهربائية على التلطيف من درجة حرارة الغرفة، حتى يشعر أفراد الأسرة بالدفء عند استخدامها، كما يبحث البعض ممن يمتلكون دفايات بالفعل في المنازل عن نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدامها.

وترصد «الوطن» أسعار الدفايات الكهرباء 2021 وفقًا لمواقع التسوق الإلكتروني على النحو التالي:

أسعار الدفايات الكهرباء 2021

- دفاية سيراميك كهربائية تورنيدو 2000 وات: 1333 جنيهًا.

- دفاية سيراميك كهربائية تورنيدو 1500 وات: 899 جنيهًا.

- دفاية سيراميك كهربائية تورنيدو 2000 وات: 1777 جنيهًا.

-دفاية كهرباء ديلونجي 2000 وات 2 مستوى: 250 جنيهًا.

- دفاية كهرباء ديلونجي 2000 وات 3 مستوايات: 390 جنيهًا.

- دفاية كهرباء ديلونجي 2400 وات 3 مستويات: 540 جنيهًا.

- دفاية كهرباء ديلونجي 1800 وات بقطعة سيراميك: 650 جنيهًا.

- دفاية كهربائية هوم مور 4 شمعة بقدرة 1600 وات: 599 جنيهًا.

نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام الدفاية

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قدّم بعض النصائح عند تشغيل الدفايات الكهرباء للحفاظ على سلامة المواطنين وجاءت على النحو التالي:

1. لا تضع الدفايات على قطع الأثاث القابلة للاشتعال.

2. تمديد الأسلاك بعيدًا عن أماكن الرطوبة والحرارة.

3. تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

4. التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

5. التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية.

6. عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق.

7. لا تضع الدفاية قرب المياه أو حوض الغسيل.

8. تجنب استعمال الدفاية كأداة للإشعال أو التسخين.

9. يجب فصل الدفاية عند وصول الغرفة لدرجة التدفئة المطلوبة.

10. تشغيل الدفاية لعدد ساعات معين حتى لا يتم تحميلها فوق طاقتها.

11. عدم وضع الدفاية الكهربائية في أماكن بها رطوبة أو بلل، حتى لا تتعرض إلى التلف.