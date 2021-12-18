4 وفيات و6 مصابين.. أسماء ضحايا تصادم 3 سيارات بالبحيرة

حصلت «الوطن» على أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، الذي وقع قبل قليل، أمام منطقة «التوفيقية»، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وأسفر عن 4 وفيات و6 مصابين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسماء 4 وفيات في حادث تصادم 3 سيارات

أسفر الحادث عن مصرع كل من «صباح عبده محمد»، 40 سنة، من مركز أبو حمص، و«أحمد موسى، وأحمد خالد، وأحمد عبده»، وجرى التحفظ على جثث بمشرحة مستشفى إيتاي البارود العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

أسماء مصابي حادث «زراعي إسكندرية»

ونتج عن الحادث إصابة كل من «آلاء محمد سعد الششتاوي»، 5 سنوات، من كوم حمادة، بجرح في فروة الرأس، و«محمد سعد الششتاوي»، 42 سنة، مصاباً بجروح متفرقة في الوجه، و«لمياء سعد الششتاوي»، 32 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، و«أحمد محمد ربيع»، 22 سنة، مقيم أبو المطامير، مصاباً بجرح في الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، و«عصام محمد رجب»، 38 سنة، مقيم بسيون بمحافظة الغربية، مصاباً بجرح في الرأس واشتباه ارتجاج، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إخطار مدير أمن البحيرة بحادث تصادم 3 سيارات

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، مساء اليوم السبت، إخطاراً من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد باستقبال المستشفى جثث 4 متوفين و6 مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بنطاق قرية «التوفيقية»، التابعة لذات المركز.