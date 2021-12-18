بشار الأسد: الحوار بين المنظمات فرصة لحل مشاكل المنطقة العربية

التقى الرئيس السورى بشار الأسد، أمس الجمعة 17 ديسمبر 2021، وفد اتحاد المهندسين العرب برئاسة الأمين العام للاتحاد عادل الحديثى، وحضور المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين المصريين، لمناقشة أوجه التعاون المتبادلة ومقترحات الإعمار المختلفة لدولة سوريا وأهم المشاكل الهندسية التى تواجه المجتمع السورى.

أهمية الحوار بين المنظمات

وبحسب بيان لنقابة المهندسين المصرية منذ قليل: أكد الأسد خلال اللقاء، علي أهمية الحوار بين المنظمات والاتحادات العربية باعتبارها فرصة لتبادل الأفكار والخبرات المهنية والتقنية، ومنبرا لمناقشة القضايا والمشاكل التي تعاني منها الشعوب العربية، وطرح الحلول التى يمكن أن تساهم فى معالجتها، لما لها من دورا سياسيا واجتماعيا مهما فى تحقيق التماسك الشعبي العربي.

اتحاد المهندسين العرب

وأضاف البيان المقتضب لنقابة المهندسين: شارك بحضور الاجتماع، كلا من: المهندس حسن عبد العليم الأمين العام لنقابة المهندسين المصرية، والمهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين والمهندس أحمدحشيش أمين الصندوق المساعدوالمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس هشام أبو سنة أمين بيت المال باتحاد المهندسين العرب، ورئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.