«الصحة»: أعراض أوميكرون تشبه البرد.. احذروا ولا تخافوا «فيديو»

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن أعراض الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» تتشابه مع كل أعراض المتحورات السابقة من الفيروس نفسه، وكذلك مع أعراض البرد، مضيفًا: «عشان كده كنا بنقول للناس كلها، اللي يحس بأعراض برد، يحاول يطمن على نفسه، عشان نبدأ ناخد إجراءاتنا بدري».

وأكد «حسني»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه لا يوجد أي اختلاف بين أعراض الإصابة بالمتحور الجديد، وأعراض الإصابة بأي متحور سابق لهذا الفيروس، كاشفًا أن الأمر الوحيد المختلف يتمثل في عدم ملاحظة فقدان المصابين بمتحور أوميكرون لحاستي الشم والتذق، كما كان يحدث مع المتحورات السابقة، مشددًا على ضرورة أن نكون حذرين ونأخذ الاحتياطات الكاملة لهذا المتحور، لكن في نفس الوقت يجب ألا يسيطر الخوف والهلع منا.

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: التزموا بالإجراءات الاحترازية

ولفت رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إلى أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا المتحور تتمثل في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إلى جانب الحرص على التطعيم باللقاحات المضادة لوباء كورونا، كاشفًا عن أهمية اللقاحات في التعامل مع هذا الوباء، كونها تقي المصاب من تدهور حالته.

لقاحات كورونا

وأشار إلى أنه من الضروري الحرص أيضًا على تلقي الجرعات الثانية من اللقاحات المضادة لوباء كورونا، بالنسبة لمن تم تطعيمهم بجرعة واحدة فقط حتى الآن، مؤكدًا ضرورة الجرعة التعزيزية أيضًا بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأطباء وطواقم التمريض وكل منهم يتعاملون مع حالات مصابة بكورونا بشكل مباشر.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس عن ظهور أول 3 حالات مصابة بأوميكرون متحور كورونا الجديد، بينهم حالتان لم تظهر عليهما أي أعراض، أما الحالة الثالثة فظهرت عليها أعراض خفيفة.