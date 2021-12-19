رأس مقطوعة وجسد في قاع النهر.. تفاصيل مصرع شخص في سوهاح

رأس مفصولة عن الجسد داخل كيس بلاستيكي باللون الأسود تطفو أعلى مياة نهر النيل داخل إحدى قرى محافظة سوهاج، عثرت عليها قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن سوهاج والتى جعلت الأجهزة الأمنية تبحث عن باق جثة صاحبها ليعثروا عليها في قاع النهر.

ابتزاز وتهديد وراء ارتكاب الواقعة

رسائل تهديد ووعيد كانت السبب الذي زعمه المتهمون بقتل المجني عليه والتمثيل بجثته، أمام تحقيقات النيابة العامة، حيث ذكرت شقيقتان ضمن المتهمين، أن إحداهما كانت على علاقة بالضحية ما جعله يقوم بإرسال رسائل تهديد لها لابتزازها، ما جعل الخوف والقلق يتسللا داخل قلبها ففكرت بإخبار شقيقتها الكبرى حتى تحاول حل المشكلة دون معرفة أحد أفراد الأسرة ويفتضح الأمر.

عدة طعنات وفصل الرأس عن الجسد

أيام متواصلة أخذتها الشقيقتان المتهمتان في التفكير لحل الموقف إلى أن هداهما تفكيرهما إلى الاستعانة بشخصين لمساعدتهما في التخلص من المجني عليه، فقامت إحدى الشقيقتين باستدراجه فوافق الأخير على الفور وتوجه إلى المكان المتفق عليه، حيث كان باقي المتهمين في انتظاره وبرؤيته قامت المتهمة بإخراج «مقص»، من بين طيات ملابسها وسددت للضحية عدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد ما أدى لمصرعه على الفور ليصبح جثة هامدة لا حراك لها.

لم ينته الأمر عند قتل المجني عليه إثر تلك الطعنات، فقام أحد المتهمين بإخراج سكين ليفصل رأسه عن جسده في مشهد تقشعر له الأبدان، ثم قام المتهمون بوضعه رأسه في كيس بلاستيكي أسود، وألقوها في النهر، ثم ألقوا الجثة في مكان يبعد أمتار قليلة في نفس النهر.

بلاغ بتغيب الضحية كان سبب اكتشاف الواقعة

بلاغ تغيب حرره شقيق المجنى عليه في دائرة قسم شرطة سوهاج، بعد اختفاء شقيقه عدة أيام، عقب نشوب خلافات زوجية بينه وبين زوجته، يوم 9 ديسمبر الجاري، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، إلى أن وراء غياب الضحية 4 أفراد، بينهم شقيقتان.

وبعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة نظراً لتهديد المجنى عليه لسيدة من ضمنهم، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.