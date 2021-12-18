الأمن يكشف لغز العثور على جثة مدير جمعية أهلية بأسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط من موظف بجمعية أهلية، كائن مقرها بدائرة المركز، باكتشافه مقتل مدير الجمعية، المقيم بدائرة المركز داخل مقر الجمعية، والعثور على جثته وبها جرحان قطعيان بالرقبة وآثار بعثرة بدولاب يحتوى على بعض الأوراق الخاصة بالجمعية، ولا توجد ثمة مفقودات من مقر الجمعية.

ربة منزل وراء قتل مدير الجمعية

وأكدت أنه تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل.

التخلص من هاتف المجني عليه

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافها وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، فعقدت العزم على التخلص منه باستخدام سلاح أبيض «سكين»، وفور ارتكاب الواقعة استولت على هاتفه المحمول وتوجهت لمدينة منفلوط وتخلصت منه بإلقائه فى ترعة الإبراهيمية، وأرشدت عن الأداة المستخدمة.