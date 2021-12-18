«الأرصاد» تحذر: حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى الإثنين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن آخر تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحة أنَّ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ بداية من الغد وحتى الإثنين، يكون أهم عنصر بها هو نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كل أنحاء الجمهورية.

رياح تصل للعاصفة على هذه المناطق

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، ويقدمه الإعلاميين منة فاروق وهمام مجاهد، اليوم السبت، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل حد العاصفة على بعض الأماكن المفتوحة والصحراوية، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

اضطراب شديد في حركة الملاحة

وأشارت إلى أن نشاط الرياح من المتوقع أن يؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج سيتجاوز 4 أمتار الأحد المقبل، وسيتجاوز 5 أمتار الإثنين المقبل، منوهة أن نشاط الرياح يعمل على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة والشعور بأجواء باردة.

فصل الشتاء يبدأ الثلاثاء

ولفتت أنه بداية من يوم الثلاثاء تبدأ الأحوال الجوية في التحسن نوعا ما، إذ تنحسر فرص سقوط الأمطار، وانخفاض معدل نشاط الرياح مقارنة بالأحد والإثنين، لكن درجات الحرارة ستظل منخفضة، خاصة أن يوم الثلاثاء المقبل بداية فصل الشتاء.

أمطار على محافظات الصعيد

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على أن محافظات الصعيد ستشهد نشاطا للرياح التي قد تصل لحد العاصفة، كما تشهد محافظات شمال الصعيد سقوط أمطار، بينما في فرص سقوط الأمطار على محافظات الجنوب ستكون منعدمة، لكن العامل المشترك هو انخفاض درجات الحرارة.

نسبة الأمطار 30%

وأوضحت أنه من المتوقع سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.