مسؤولو الإسكان في جولة مشروعات مياه وصرف الإسكندرية: الجودة أولوية

قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، يرافقه الدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من مسئولى الوزارة، والجهاز التنفيذي، بزيارة محافظة الإسكندرية، لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، الجارى تنفيذها بالمحافظة، ومتابعة سير العمل على أرض الواقع.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه، زيارتهم لمحافظة الإسكندرية بتفقد مشروع نقل مأخذ مدينة برج العرب من دليل ترعة مريوط إلى الكيلو 83.7 على ترعة النوبارية، وتم نهو الأعمال وجار نهو الربط بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وتقدم بالشكر للعاملين بالمشروع، على الجهد المبذول في تنفيذ مشروع نقل المأخذ، والتغلب على جميع التحديات والصعوبات التي واجهت التنفيذ.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب بالإسكندرية لاتمام تجارب التشغيل، وتسليم المشروع، وضرورة الحفاظ على جودة المنشآت بالمشروع، نظرا لما يمثله من أهمية كبيرة، و كذلك توفير ما يقرب من ٢ مليون م٣ مياه يوميا بالميزان المائي بالتنسيق مع المسؤلين من وزارة الموارد المائية و الري.

مشروع معالجة الحمأة لأول مرة بالإسكندرية للحفاظ على البيئة

كما تفقد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومرافقوه، مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية، وهو مشروع كبير يتم تنفيذه لأول مرة في محافظة الإسكندرية وبأعلى جودة، ويهدف للحفاظ على البيئة، وتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الناتج عن معالجة الحمأة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، حيث سيتم متابعة المشروع بشكل دورى للتأكد من الالتزام بالجدول الزمني، وحل أى مشكلات ومعوقات قد تأخر التنفيذ.

وعقد الدكتور سيد إسماعيل، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحي لمنطقة أبو تلات، حيث شدد على شركة المقاولات العاملة بالمشروع، واستشاري المشروع، بضرورة تكثيف العمل واتخاذ إجراءات حاسمة و سريعة لتدارك التأخر فى الموقف التنفيذى، وكذا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية التي تم الاتفاق عليها لنهو المشروع، والتى تم عرضها على وزير الإسكان، الذى وجه بالمتابعة الأسبوعية لسير العمل بالمشروع حتى يتم الانتهاء من تنفيذه، وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تأخر التنفيذ.

وفى ختام الزيارة أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بانه سيتم متابعة موقف المشروعات متابعة دورية و عرض الموقف على الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، و تم التأكيد على مسئولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والعاملين به، على مواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لأهالينا بمحافظة الإسكندرية، و توجيه الشكر للعاملين بمشروعى نقل مأخذ مياه مدينة برج العرب، ومعالجة الحمأة بمحطة الصرف الصحي الشرقية.