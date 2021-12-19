استشاري مناعة تحذر: من يشعر بأعراض البرد يتعامل كأنه أوميكرون

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الثلاث حالات المصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون» في مصر، منهم حالتان مستقرتان لا يعانيان من أي أعراض، باستثناء حالة واحدة تعاني من أعراض خفيفة أو مجرد رشح.

وتابع: «ولكن حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نجزم بأن أوميكرون أشد في المضعفات، كما لا نجزم أحدًا بقدرته على مقاومة المناعة من عدمه»، حسبما قال في لقائه عبر زووم، لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة لـ«الوطن»، أن عند وجود أي أعراض للبرد العادي يعزل الإنسان نفسه على الفور ويتعامل كأنه مصاب بالمتحور الجديد أوميكرون، وعند الاشتباه يمنع نفسه من النزول من منزله حفاظًا على سلامة الغير، حتى يثبت عكس ذلك.

«أوميكرون» يواجه الأجزاء الضعيفة من الجسم

وأشارت استشاري البكتيريا والمناعة إلى أن الفيروس يعمل على مهاجمة الأجزاء الضعيفة من جسم الإنسان، لذا تنصح، بالاهتمام بالتغذية والرياضة والابتعاد عن العادات الغذائية السيئة وغير السليمة، كالمأكولات الدسمة والمحفوظة، مع الاهتمام بالبروتينات والفاكهة والخضراوات وشرب المياه باستمرار لرفع مستوى المناعة بالجسم.

وأوضحت أنه من المفترض على كل شخص عدم التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة كالكافيهات وقاعات الأفراح، ويرجى توزيع الأعمال بين الموظفين كما حدث من قبل مع عدم الإخلال في العمل، وذلك للحد من انتشار المتحور الجنوب إفريقي الجديد، مختتمة حديثها بتوجيه النصيحة لأصحاب الأمراض المزمنة بسرعة التوجه للأطباء المختصة لإجراء اللازم من التحاليل والفحوصات للرفع من كفاءتهم المناعية.

ما يتعلق بالجرعة الثالثة للقاح

وكانت وزارة الصحة كشفت أنها سترسل رسائل على الهواتف المحمولة للأشخاص الذين مر عليهم أكثر من 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، منوهة في بيان، أن ليس بالضرورة أن يأخذ الشخص الجرعة الثالثة من نفس لقاح كورونا الذي حصل عليه من قبل في الجرعتين الأولى والثانية، فالجرعة التنشيطية تزيد من فعاليات اللقاحات والمناعة، فالجرعة الثالثة لا تحتاج إلى التسجيل على موقع وزارة الصحة.