استشاري مناعة عن «أوميكرون»: سريع العدوى لكن إصاباته لا تحتاج مستشفيات

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا، سجّل ظهوره حتى الآن بـ89 دولة، كاشفًا عن أنه متحور سريع الانتشار وكذلك سريع العدوى، لكن هذا لا يجب أن يجعل الناس تخاف ويسيطر الرعب عليها، لأن المعلومات المتوفرة حوله حتى الآن تؤكد أيضًا أنه أقل ضررًا وشدة من المتحورات التي سبقته، كما أنه الأقل بين تلك المتحوارت في احتياج إصاباته الدخول إلى المستشفيات.

استشاري مناعة: إصابات أوميكرون لا تحتاج مستشفيات

وأضاف «بدران»، خلال حديثه مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل أن الإصابات بمتحور أوميكرون عادة لا تحتاج الدخول إلى المستشفيات أو الوضع بالعناية المركزة أو حتى الحاجة إلى أجهزة الأكسجين، متابعًا: «حتى الحالات اللي ظهرت في جنوب أفريقيا اتعالجوا في البيت وخفوا».

الاهتمام بالإجراءات الاحترازية منعًا لانتشار المتحور

وأشار استشاري المناعة إلى أن حديثه لا يعني أن لا يهتم الناس بهذا المتحور، ويلتزموا بكل الإجراءات الاحترازية، حتى يتم التعامل مع هذا المتحور بالشكل الذي يمنع انتشاره، مثلما حدث مع المتحورات السابقة من وباء كورونا.

واستشهد بتجربة قارة أوربا في التعامل مع عدد من متحورات كورونا، وكيف أدى إهمالهم ورغبتهم في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية إلى زيادة أعداد الإصابات بشكل كبير، وتابع: «مهم جدًا، مانعملش الغلطات اللي عملتها دول أوروبا، عشان ماندخلش في الموال ده».

وأكد الدكتور مجدي بدران ضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية للتعامل مع هذا المتحور الجديد، والحد من انتشاره، مشيدًا بدور الدولة في توفير جرعات اللقاحات إلى الشعب المصري.