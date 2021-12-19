مصرع طالب وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة داخل ترعة بسوهاج

لقي طالب مصرعه كما أصيب 4 آخرون في انقلاب سيارة ملاكي بالترعة الفاروقية بالطريق الزراعي الشرقي، دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج.

وانُتشلت الجثة والمصابون بمعرفة الأهالي، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى دار السلام المركزي، ومستشفى سوهاج الجامعي، وتم علاج المصابين والتصريح لهم بالخروج.

انقلاب سيارة بالطريق الزراعي

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ووجود متوف ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية دائرة مركز دار السلام، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

أسماء المتوفى والمصابين

وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو «نشأت. و. ا»، طالب، 18 سنة، ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانقلابها بترعة الفاروقية، ونتج عن الحادث وفاة «يحيى. ح. ي»، 19 سنة، طالب، ويقيم بذات الناحية.

كما أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم كل من قائد السيارة، «عمر. ع. س»، 16 سنة، طالب، ويقيم بذات الناحية، و«كريم. ا. م»، 16 سنة، طالب، ويقيم بناحية دائرة المركز، و«عمرو. ا. م»، 16 سنة، طالب، ويقيم بدائرة المركز.

ونُقلت الجثة للمستشفي المركزي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي وتقديم الإسعافات اللازمة، وصرح لهم بالخروج، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة.