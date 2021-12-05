سقوط طائرة إيرانية في ظروف غامضة (فيديو)

أعلن اليوم الأحد في طهران، عن سقوط طائرة مسيرة، جنوب غرب إيران، في ظروف لم تتضح ملابساتها.

تحطم طائرة إيرانية

وأفادت وسائل إعلام إيرانية حكومية، بأنَّ الطائرة تحطمت في قرية ميهه، في مدينة كوهرنج بمحافظة جهار محال وبختياري؛ الواقعة جنوب غرب إيران، وكان عدد من النشطاء الإيرانيين قد تداولوا مقطع فيديو لطائرة هيلكوبتر تتحرك حول طائرة بدون طيار في قرية ميهه.

تداول فيديو لتحطم الطائرة

ونقلت الوكالة الرسمية «إيرنا»، عن مسؤول في مدينة شهر كرد، تأكّيده صحة الفيديو المنشور لتحطم الطائرة الإيرانية المسيرة، لكنه ذكر أنه ليس لدية أية تفاصيل عن الحادث، وأضافت وكالة أنباء «جوان» الحكومية، أن طائرة مروحية نقلت الطائرة المسيرة، من موقع الحادث، دون توضيحات أكثر.