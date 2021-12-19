حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة والجيزة غدا بسبب الطقس

عطلت محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة الدراسة، اليوم الأحد الموافق 19 ديسمبر الجاري، بسبب الطقس السيء، لذلك يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب في الوقت الحالي عن حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة والجيزة غداً بسبب الطقس، وهو ما كشفه المسؤولون عن العملية التعليمية في المديريات، مشددين على أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي والاعتماد فقط على البيانات الرسمية.

تعطيل الدراسة في القاهرة والجيزة شأن المحافظين

وكشف مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، حقيقة تعطيل الدراسة في الجيزة غداً بسبب الطقس، مؤكدا على أنه لا يوجد حتى الآن تفيد بالتعطيل، موضحاً أن قرار تعطيل الدراسة يُصدر من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وهو لم يصدر حتى الآن قرار يفيد بالعطيل، مؤكداً على أن الدراسة مستمرة في مواعيدها دون أي معوقات.

وأضاف «الجيار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة في الجيزة غداً الإثنين الموافق 20 ديسمبر الجاري، مستمرة في مواعيدها، مؤكداً على أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تفعيل لجنة الحماية المدرسية لتدريب الطلاب على كيفية التعامل مع الأزمات.

تشكيل لجنة إدارة الأزمات لمتابعة سير الدراسة

من جانبه، كشف مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة غداً بسبب الطقس، مؤكدا: «لا توجد أي تعليمات حتى الآن تفيد بالتعطيل»، موضحاً أن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس.

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بإخطار الإدارة التعليمية بأي ملاحظات موجودة في المبنى أو أسوار المدرسة على وجه السرعة، مؤكداً على ضرورة تشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث لمتابعة تنفيذ أي تعليمات تخص سير العملية التعليمية.