حقيقة تعطيل الدراسة غدا الأحد في القاهرة والجيزة: منتظمة في مواعيدها

تعد جملة «حقيقة تعطيل الدراسة غداً الأحد في القاهرة والجيزة» من أبرز المعلومات التي دائماً ما يحتاج إلى معرفتها أولياء الأمور والطلاب، خاصة بعد إعلان عدد من المحافظات تعطيل الدراسة غداً الأحد الموافق 19 ديسمبر الجاري وأبرز هذه المحافظات الإسكندرية والتي قررت تعطيل الدراسة الأحد والإثنين وكذلك محافظة مطروح والبحيرة.

حقيقة تعطيل الدراسة غدا الأحد في القاهرة والجيزة

وكشف مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن حقيقة تعطيل الدراسة غداً الأحد في القاهرة، قائلا: «لا توجد أي تعليمات حتى الآن تفيد بتعطيل الدراسة في المدارس غداً الأحد أو الإثنين»، مؤكداً أن الدراسة منتظمة في مواعيدها دون أي تغيير حتى الآن ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تعطيل الدراسة غداً من شأن المحافظ

وأضاف «عبده» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تعطيل الدراسة غداً الأحد في القاهرة يتم بقرار من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وهو ما لم يصدر حتى الآن، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي والاعتماد فقط على البيانات الرسمية التي يتم الإعلان عنها.

تفعيل لجنة الحماية المدرسية للتعامل مع الأزمات

من جانبه، كشف ناصر شعبان، مدير إدارة الهرم التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، حقيقة تعطيل الدراسة غدا الأحد في الجيزة، قائلا إنه لا توجد أي تعليمات حتى الآن تفيد بتعطيل الدراسة، موضحاً أن الدراسة منتظمة في مواعيدها، مشدداً على الطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية وإتباع كافة التعليمات الخاصة بسير العملية التعليمية.

وأضاف «شعبان» لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تفعيل لجنة الحماية المدرسية في جميع المدارس وتدريب الطلاب على كيفية التعامل مع أي أزمات أو طوارىء، مشيراً إلى أنه هناك إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا في جميع المدارس أبرزها عمليات التعقيم والتطهير بصفة مستمرة.