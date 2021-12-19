«الأرصاد»: حالة عدم الاستقرار في الطقس ستستمر اليوم وغدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة قامت بإصدار بيانا يفيد بوجود حالة من عدم الاستقرار بالطقس، وهي الحالة التي ستستمر معنا اليوم وغدا.

انخفاض درجات الحرارة الصغرى لـ 9 درجات مئوية

وأضافت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «8 الصبح» والمذاع على فضائية «DMC»، أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة من المتوقع أن يستمر على مدار الأيام القادمة وحتى منتصف الأسبوع، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى ستكون ما بين 16 لـ 18 درجة على القاهرة، أما الصغرى فستصل ما بين 9 لـ10 درجات مئوية.

شاكر: توقعات بسقوط أمطار بين متوسطة لغزيرة

وأوضحت أن نشاط الرياح التي ستشهده أغلب محافظات الجمهورية سيزيد من درجات الشعور بالانخفاض في درجات الحرارة، كما أنه ومن المتوقع أن تسقط الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، والمناطق المطلة على البحر المتوسط.

وأكدت أن الأمطار التي ستشهدها محافظات القاهرة الكبرى ستكون ما بين خفيفة إلى متوسطة، أما بالنسبة لمحافظات جنوب الدلتا وشمال الصعيد فسيزيد الشعور فيها بالبرودة وخاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر.

اليوم.. ذروة المنخفض الجوي

وتابعت: «ذروة المنخفض الجوي هتكون النهاردة وبكرة بالنسبة لنشاط الرياح والأمطار، وهتبدأ تتحسن الأحوال الجوية مع نهاية الأسبوع والجو هيستقر تماما، والنهاردة متوقع أن يكون فيه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة وممكن تصل إلى العاصفة في المناطق الصحراوية، ونشاط الرياح بيشتت الشبورة، وارتفاع الأمواج النهاردة وبكرة هيوصل من 4 لـ5 أمتار».