تنفيذ 15 مشروعا للمياه والصرف الصحي بالإسكندرية بتكلفة 5.9 مليار جنيه

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 15 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحي في الحضر والمناطق الريفية، بمحافظة الإسكندرية، بإجمالي تكلفة 5.9 مليار جنيه، ويتولى تنفيذ تلك المشروعات، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، التابع لوزارة الإسكان.

وقال وزير الإسكان في بيان، إنه جارٍ إنهاء ربط مشروع نقل مأخذ محطة مياه برج العرب من دليل ترعة مريوط إلى الكيلو 7.83 على ترعة النوبارية، بالتنسيق بين الجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وجارٍ تنفيذ مشروع رافع سيدي عبدالقادر لمياه الشرب (إنشاء خزان سعة 10 آلاف م3 وخطوط ناقلة)، لخدمة 40 ألف نسمة.

8 مشروعات صرف صحي في الحضر

وأضاف الوزير أنه جارٍ تنفيذ 8 مشروعات صرف صحي في الحضر، بتكلفة أكثر من 4.5 مليار جنيه، وتخدم ما يزيد على 700 ألف نسمة، وهي، مشروع محطة معالجة الحمأة لمحطة معالجة الصرف الصحي الشرقية، والمرحلة الثانية من محطة معالجة العامرية، بطاقة 100 ألف م3/يوم، ومشروع الصرف الصحي لمنطقة أبو تلات، ومشروع استكمال الصرف الصحي بمنطقة الفلكي، ومشروع شبكات صرف صحي منطقة أرض الجنينة بالعامرية، ومشروع صرف صحي منطقة مرغم الصناعية قبلي وبحري الطريق الصحراوي، ومنطقة الجزام والمناطق المحيطة بها، ومشروع خط الطرد البديل لأرض الهيش، ومشروع تطوير محطات رفع الصرف الصحي (الرأس السوداء - سيدي بشر - السيوف - سموحة).

5 مشروعات صرف صحي المناطق الريفية

وأشار المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه جارٍ تنفيذ 5 مشروعات صرف صحي المناطق الريفية، بتكلفة 625 مليون جنيه، وتخدم نحو 150 ألف نسمة، وهي، مشروع صرف صحي قرية بنجر السكر 3 شبكات ومحطة رفع، ومشروع محطة معالجة مصطفي اسماعيل، ومشروع محطة معالجة أبيس الأولى، ومشروع الصرف الصحي لقرية أبيس الأولى، وصرف صحي منطقة أبو بسيسة.