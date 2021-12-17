الانتهاء من محطة محولات كهرباء بدر 3 لتغذية أراضي الإسكان المتميز

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن مشروع محطة محولات بدر3 جهد 66/22 ك.ف بقدرة 3*120 م . ف.أ سجل نسبة إنجاز بلغت نحو 95 %، لتغذية أراضى الإسكان المتميز شمال المدينة، والمناطق الترفيهية ومركز المدينة، مضيفاً أنه تم ضغط البرنامج الزمني للمشروع ومراعاة الكفاءة والجودة في التنفيذ، وذلك استمراراً لتكثيف الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات.

التكلفة الإجمالية للمشروع 145 مليون جنيه

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 145 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من المحطة وجارٍ تنفيذ أعمال التغذية بمصادر الكهرباء، تمهيداً لإجراء اختبارات تحميل الجهد عليها.