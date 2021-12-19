«التعليم» تكشف تفاصيل نهائية لجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022

لا ينتهي طرح الأسئلة ولا تملك الإجابات إشباع رغبة أولياء الأمور في معرفة الكثير بشأن التفاصيل النهائية لجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022، رغم أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن كافة التفاصيل المتعلقة بالجدول وآلية عقد الامتحانات، وأضاف خلال الساعات الأخيرة بعض من الأمور المهمة رداً على أسباب إضافة أسئلة مقالية في امتحانات الصف الثاني الثانوي، رغم أن الأسئلة تعقد إلكترونيا على أجهزة التابلت.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022.

امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022

- الأحد 23 يناير: يعقد امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات للشعبتين العلمية والأدبية، وامتحان تطبيقات الرياضيات لمدة ساعتين ونصف لطلاب شعبة علمي رياضة، وامتحان مادة الجغرافيا لمدة ساعتين لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 25 يناير: يعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ثلاث ساعات لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

- الأحد 30 يناير: يعقد امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات لمدة ثلاثة ساعات لطلاب شعبة علمي رياضة وامتحان الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم وامتحان الفلسفة والمنطق لمدة ساعتين لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 1 فبراير: يعقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ثلاثة ساعات لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وامتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية وامتحان التاريخ لمدة ساعتين لطلاب الشعبة الأدبية.

- الخميس 3 فبراير: يعقد امتحان الكيمياء لطلاب الشبعة العلمية وامتحان علم النفس والاجتماع لمدة ساعتين لطلاب الشعبة الأدبية.

آليات عقد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022

- تعقد الامتحانات إلكترونياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

- الامتحانات بذات طريقة السنوات السابقة.

- هدفها الأساسي هو أن يقف الطلاب على مستواهم الحقيقي.

- أسئلة الامتحانات اختيار من متعدد

- تصحيح الامتحانات إلكترونياً.

- يتضمن الامتحان أسئلة مقالية يتم وضعها على مستوى المدرسة.

- يتم تصحيح الأسئلة المقالية على مستوى المدرسة.

- الامتحان أوبن بوك.

- غير مسموح للطالب باصطحاب كتب ورقية للامتحان.

- يمكن للطالب الاطلاع على الكتب الإلكترونية أثناء الامتحان على جهاز التابلت.

- يتاح للطالب استخدام ورقة بيضاء في بعض المسائل الرياضية والعلمية.

وفي سياق متصل، أكدت مديريات التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على استعدادات الامتحانات، وتم تكليف فرق التطوير التكنولوجي لتهيئة البنية التكنولوجية في المدارس.