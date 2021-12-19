«العليا للفيروسات»: نحن الآن في نهاية الموجة الرابعة لفيروس كورونا

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن مصر تشهد الآن نهاية الموجة الرابعة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، موضحا أنه يجب التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض، والسرعة في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض وتخفيف حدة الأعراض في حالة الإصابة، مؤكدا على أن اللقاحات متوفرة في مصر ولا توجد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

«العليا للفيروسات»: لازم تيجي الموجة الخامسة كباقي دول العالم

وعن وجود موجة خامسة لفيروس كورونا، أوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غالبية دول العالم وعلى رأسها الغربية والأوربية تشهد الذروة الخامسة للفيروس وأن مصر ليست بعيدة عنها موقعها حدوثها خلال شهر أو شهرين: «لازم تيجي موجة خامسة وهتيجي متأخر شوية نظرا لظروف العوامل الجوية وهتيجي الموجة الخامسة خلال الشهر أو الشهرين المقبلين».

التعليم العالي: غالبية الشركات بدأت العمل على تطوير اللقاحات

وعن تأثير سلالة أوميكرون لفيروس كورونا على اللقاحات، أوضح أن غالبية الشركات بدأت العمل على تطوير اللقاحات لمواجهة السلالة وتفشيها، بحيث تسترجع كفاءة اللقاحات مرة أخرى لـ90% و95%، حيث أن تأثير اللقاحات حاليا وصلت لـ70%، مشيرا إلى أن الفيروسات التنفسية بطبيعتها متحورة، لافتا إلى أنه يجب على المواطنين ضرورة الالتزام بجميع تعليمات الوقاية والسلامة من الأمراض والأوبئة.

وفي السياق ذاته، أكدت الجامعات على استمرار الدراسة بمختلف الكليات والالتزام بالجدول الزمني للخريطة الزمنية للعام الدراسي وامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022، والتأكيد على حضور الامتحانات للطلاب المطعمين ضد كورونا.