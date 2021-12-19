أمطار الإسكندرية اليوم.. غزيرة ببعض المناطق ورفع حالة الطوارئ

شهد طقس الإسكندرية، اليوم الأحد، رياحا مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة، فيما يصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط إلى 4 أمتار وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، ولكن حتى الآن لم تشهد المحافظة أي تساقط للأمطار.

أمطار الإسكندرية اليوم غزيرة

ووفقاً للبيان الصادر من قبل شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، فإنه اعتبارا من فترة الظهيرة اليوم سيبدأ سقوط الأمطار المتوسطة بنسبة 70 إلى 80% على فترات متقطعة وبأماكن متفرقة، وتزيد شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار، لتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا ومصحوبة بانخفاض درجات الحرارة.

«صرف الإسكندرية» تحذر من الطقس السيئ

وحذر اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، من حالة الاضطراب الجوي يومي الأحد والاثنين، حيث يزيد نشاط الرياح المحملة بالأتربة بشكل كبير، ووجه «نافع» العاملين وفرق الطوارئ المتمركزة بأنحاء محافظة الإسكندرية بالالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء العمل.

محافظة الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ القصوى

وأكد «نافع» استمرار حالة الاستعداد للأمطار بالشركة منذ يوم الاثنين الماضي، وتمركز السيارات والمعدات وفرق طوارئ الشركة بالمناطق الساخنة بالمحافظة على مدار 24 ساعة، تحسبا لتجمع مياه الأمطار للعمل على رفعها، مع استمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات ومتابعة مناسيبها ومناسيب المصارف علي مدار الساعة.

محافظ الإسكندرية يعطل الدراسة بسبب الأمطار

وقرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطل الدراسة يومي الأحد والإثنين إجازة للطلاب والمعلمين بجميع المدارس، ومنح الموظفة التي ترعي طفلا أقل من 12 سنة إجازة استثنائية.